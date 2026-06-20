"Спартак" сделал предложение по защитнику "Севильи" - источник

Спартак " предпринял попытку приобрести защитника "Севильи" Кике Саласа.

Фото: Getty Images

Как сообщает Ficherio, красно-белые уже направили испанскому клубу официальное предложение. По информации источника, сумма возможного трансфера может составить 10 миллионов евро. Кроме того, столичный клуб готов существенно улучшить финансовые условия самого футболиста, предложив ему зарплату, которая в несколько раз превышает нынешний оклад в Испании.



В завершившемся сезоне 23-летний защитник провёл 28 матчей во всех турнирах и забил три мяча. По оценке Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 14 миллионов евро.

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Спартак