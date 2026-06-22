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Быстров: может быть, Вендел на удачу решил опоздать на сбор

Бывший игрок "Зенита" Владимир Быстров высказался об опоздании Вендела на летние сборы сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
Владимир Быстров заявил, что не удивлен опозданию футболиста на сборы.

"Может быть, на удачу решил опоздать на сбор. В принципе, ничего нового.
Да, он платит огромные деньги в виде штрафа, которые ему могут вернуть после чемпионства. Но это внутренние дела клуба", - сказал Быстров "Спорт-Экспрессу".

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что футболист вновь не прибыл в расположение команды вовремя.

Вендел выступает в составе петербургского клуба с начала октября 2020 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых 30 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года.

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