Быстров: может быть, Вендел на удачу решил опоздать на сбор

"Может быть, на удачу решил опоздать на сбор. В принципе, ничего нового.Да, он платит огромные деньги в виде штрафа, которые ему могут вернуть после чемпионства. Но это внутренние дела клуба", - сказал Быстров "Спорт-Экспрессу".
Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что футболист вновь не прибыл в расположение команды вовремя.
Вендел выступает в составе петербургского клуба с начала октября 2020 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых 30 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года.