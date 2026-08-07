Как информирует пресс-служба Российской Премьер-Лиги, третий тур чемпионата из-за автоматической дисквалификации пропустит только атакующий полузащитник "Ахмата" Эгаш Касинтура.
Напомним, во 2-м туре хавбек получил прямую красную карточку и был удален с поля на 76-й минуте матча против московского "Спартака".
В понедельник, 10 августа, грозненская команда сыграет в Воронеже с "Факелом".
Один игрок пропустит 3-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Стало известно, кто не примет участия в очередном туре чемпионата.
Фото: ФК "Ахмат"