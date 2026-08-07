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КДК вынес решение по удаленному в матче со "Спартаком" Касинтуре

Стало известно наказание полузащитника "Ахмата" по итогам 2-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
Сегодня, 6 августа, состоялось заседание контрольно–дисциплинарного комитета, на котором было принято решени дисквалифицировать полузащитника "Ахмата" Эгаша Паланга дос Сантоса Касинтуру на 2 матча чемпионата России.

Напомним, хавбек был удален с поля, получив прямую красную карточку на 76-й минуте матча 2-го тура РПЛ с московским "Спартаком".

В этом чемпионате Касинтура сыграл в двух турах и отметился одним забитым мячом.

Источник: РФС

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