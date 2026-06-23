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Заболотного вновь проверили на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае провело повторное тестирование нападающего Антона Заболотного, который подозревается в нарушении в нарушении антидопинговых правил.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщает ТАСС. В апреле Заболотный проходил первое в 2026 году тестирование, в результате которого было выявлено наличие в его организме запрещённых Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) веществ. Заболотный был временно отстранён от спортивной деятельности, но с 30 апреля санкции в его отношении были отменены, и РУСАДА разрешило нападающему участвовать в тренировках и соревнованиях.

В прошлом сезоне Антон Заболотный выступал за московский "Спартак", в составе которого провёл 16 матчей, отметился 3 результативными передачами и выиграл Кубок России. По завершении сезона 2025/2026 Заболотный покинул стан красно-белых на правах свободного агента.

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