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Тренер "Зенита" высказался об адаптации Андраде в клубе

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук высказался о новичке клуба Кевине Андраде.
Фото: ФК "Зенит"
Анатолий Тимощук заявил, что футболисту необходимо перестроиться под стиль игры сине-бело-голубых.

"Видно, что он сконцентрирован, достаточно серьезен, хорошо относится к работе. Естественно, тоже заметно, что у нас требования другие, ему нужно еще перестроиться.
Поэтому со временем будем с ним шаг за шагом эти моменты проговаривать и обсуждать, чтобы улучшить его качества и то, чтобы он мог максимально помочь команде", - передает слова Тимощука "Матч ТВ".

Кевин Андраде перешел в петербургский "Зенит" из калининградской "Балтики" в конце мая. В прошедшем сезоне защитник провел 26 матчей и забил 1 гол в рамках Российской Премьер-Лиги. Трансферная стоимость 27-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2031 года.

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