"СиндЕкат" пригласил на просмотр африканца, который рассказал, что его обманом отправили на СВО

"Уважаемый Мевунгу Мбе Стевис Астрид! ФК "СиндЕкат" приглашает тебя на просмотр в нашу команду! Просмотр продлится минимум неделю.Наш тренерский штаб будет внимательно следить за тобой, оценит техническую оснащенность, физическую подготовку и тактическое понимание", - написано в Telegram-канале клуба.
Пресс-служба "СиндЕката" сообщила, что отправила приглашение в "Центр Досуга и спорта для трудных детей и подростков "Дети Улицы", где африканца временно приютили.
Ранее в СМИ появилась информация о камерунском игроке, который рассказал, что его обманным путём отправили в зону СВО. Как сообщает футболист, в 2025 году человек, представившийся посредником академии екатеринбургского "Урала", предложил ему попробовать силы в России. Он дал подписать Мевунгу документы на русском и купил билеты до Москвы. Вместо клуба его привезли в военкомат. В мае контракт Астрида истек, он провел в зоне СВО год.