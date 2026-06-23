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"СиндЕкат" пригласил на просмотр африканца, который рассказал, что его обманом отправили на СВО

"СиндЕкат" из Медиалиги пригласил африканского футболиста на просмотр.
Фото: Telegram-канал "Дети Улицы"
Пресс-служба клуба сообщила, что просмотр будет длиться минимум неделю.

"Уважаемый Мевунгу Мбе Стевис Астрид! ФК "СиндЕкат" приглашает тебя на просмотр в нашу команду! Просмотр продлится минимум неделю.
Наш тренерский штаб будет внимательно следить за тобой, оценит техническую оснащенность, физическую подготовку и тактическое понимание", - написано в Telegram-канале клуба.

Пресс-служба "СиндЕката" сообщила, что отправила приглашение в "Центр Досуга и спорта для трудных детей и подростков "Дети Улицы", где африканца временно приютили.

Ранее в СМИ появилась информация о камерунском игроке, который рассказал, что его обманным путём отправили в зону СВО. Как сообщает футболист, в 2025 году человек, представившийся посредником академии екатеринбургского "Урала", предложил ему попробовать силы в России. Он дал подписать Мевунгу документы на русском и купил билеты до Москвы. Вместо клуба его привезли в военкомат. В мае контракт Астрида истек, он провел в зоне СВО год.

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