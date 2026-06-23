Гасилин раскритиковал тренера сборной Португалии: один из самых слабейших

Фото: сборная Португалии

"У Португалии лучшая полузащита в мире. Просто у них тренер - не тренер. Он один из самых слабейших специалистов, возглавляющих топ-сборные. Он не выстроил игру; с такой полузащитой играть так, как играет Португалия - ужас", - сказал Гасилин "Матч ТВ"

Роберто Мартинес возглавляет национальную команду Португалии с начала января 2023 года. Всего под его руководством сборная провела 41 матч, одержала 30 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.В первом туре группового этапа чемпионата мира-2026 подопечные испанского специалиста сыграли вничью с ДР Конго (1:1).