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Гасилин раскритиковал тренера сборной Португалии: один из самых слабейших

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о главном тренере сборной Португалии.
Фото: сборная Португалии
"У Португалии лучшая полузащита в мире. Просто у них тренер - не тренер. Он один из самых слабейших специалистов, возглавляющих топ-сборные. Он не выстроил игру; с такой полузащитой играть так, как играет Португалия - ужас", - сказал Гасилин "Матч ТВ".

Роберто Мартинес возглавляет национальную команду Португалии с начала января 2023 года. Всего под его руководством сборная провела 41 матч, одержала 30 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

В первом туре группового этапа чемпионата мира-2026 подопечные испанского специалиста сыграли вничью с ДР Конго (1:1).

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