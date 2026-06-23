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Агент Захаряна ответил на вопрос об интересе "Краснодара"

Геннадий Голубин, представитель игрока "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, высказался о возможном интересе "Краснодара" к футболисту.
Фото: Getty Images
Геннадий Голубин заявил, что "Краснодар" не связывался с ними по поводу перехода.

"Никто из "Краснодара" с нами не связывался. Не знаю, откуда эта информация взялась. Возможно, у "Краснодара" есть такие мысли, но я не могу их комментировать.
Арсен - футболист "Реал Сосьедада". Пока никаких переговоров на эту тему не было", - сказал Голубин "РБ Спорту".

Арсен Захарян перешел из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад" летом 2023 года. В текущем сезоне Ла Лиги на счету атакующего полузащитника 17 матчей, в которых он не отличился результативными действиями. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что "быки" проявляют интерес к футболисту.

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