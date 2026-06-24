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Агент Тикнизяна: интерес клубов из России этим летом сохраняется

Александр Клюев, агент защитника "Црвены Звезды" Наира Тикнизяна, высказался о возможном возвращении игрока в Россию.
Фото: ФК "Црвена Звезда"
"Интерес клубов из России к Тикнизяну этим летом по-прежнему сохраняется. Несмотря на это, ни о каких предметных переговорах сообщить не могу", - передает слова агента Sport24.

Наир Тикнизян покинул РПЛ, где выступал за московский "Локомотив", прошлым летом и присоединился к сербскому клубу "Црвена Звезда". Трудовое соглашение игрока сборной Армении рассчитано до июня 2028 года. В минувшем сезоне 27-летний защитник провел за белградскую команду 47 матчей, забил один гол и сделал 7 ассистов.

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