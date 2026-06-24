Официально: Евгеньев стал игроком "Пари НН"

"Пари НН" объявил о подписании контракта с защитником Романом Евгеньевым. Стороны заключили соглашение сроком на два года.

Фото: ПФК "Крылья Советов"





Кроме того, новичок нижегородцев привлекался в национальную сборную России. Дебют футболиста за главную команду страны состоялся в 2020 году, а позже он вошёл в заявку на чемпионат Европы. За свою карьеру он защищал цвета московского " Динамо " и самарских "Крыльев Советов", проведя в элитном дивизионе российского футбола более 180 матчей. Минувший сезон Евгеньев провёл в составе самарского клуба. Защитник принял участие в 14 встречах во всех турнирах, записав на свой счёт один гол и один ассист на партнёра.Кроме того, новичок нижегородцев привлекался в национальную сборную России. Дебют футболиста за главную команду страны состоялся в 2020 году, а позже он вошёл в заявку на чемпионат Европы.