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Официально: Евгеньев стал игроком "Пари НН"

"Пари НН" объявил о подписании контракта с защитником Романом Евгеньевым. Стороны заключили соглашение сроком на два года.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
За свою карьеру он защищал цвета московского "Динамо" и самарских "Крыльев Советов", проведя в элитном дивизионе российского футбола более 180 матчей. Минувший сезон Евгеньев провёл в составе самарского клуба. Защитник принял участие в 14 встречах во всех турнирах, записав на свой счёт один гол и один ассист на партнёра.

Кроме того, новичок нижегородцев привлекался в национальную сборную России. Дебют футболиста за главную команду страны состоялся в 2020 году, а позже он вошёл в заявку на чемпионат Европы.

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