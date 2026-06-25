Бразильский клуб заинтересовался форвардом "Динамо" - источник

"Атлетико Паранаэнсе" рассматривает возможность подписания нападающего московского " Динамо " Артура Гомеса. Об этом информирует журналист Тьяго Маркезини.

Фото: ФК "Динамо"

По данным источника, кандидатуру 27-летнего форварда поддерживает рулевой команды Одаир Хеллманн, который высоко оценивает игровые качества футболиста.



Футболист перебрался в столичную команду осенью 2024 года, перейдя из "Крузейро". По информации СМИ, сумма трансфера тогда составила пять миллионов евро.