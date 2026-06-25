По данным источника, кандидатуру 27-летнего форварда поддерживает рулевой команды Одаир Хеллманн, который высоко оценивает игровые качества футболиста.
Футболист перебрался в столичную команду осенью 2024 года, перейдя из "Крузейро". По информации СМИ, сумма трансфера тогда составила пять миллионов евро.
Бразильский клуб заинтересовался форвардом "Динамо" - источник
"Атлетико Паранаэнсе" рассматривает возможность подписания нападающего московского "Динамо" Артура Гомеса. Об этом информирует журналист Тьяго Маркезини.
Фото: ФК "Динамо"