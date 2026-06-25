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Бразильский клуб заинтересовался форвардом "Динамо" - источник

"Атлетико Паранаэнсе" рассматривает возможность подписания нападающего московского "Динамо" Артура Гомеса. Об этом информирует журналист Тьяго Маркезини.
Фото: ФК "Динамо"
По данным источника, кандидатуру 27-летнего форварда поддерживает рулевой команды Одаир Хеллманн, который высоко оценивает игровые качества футболиста.

Футболист перебрался в столичную команду осенью 2024 года, перейдя из "Крузейро". По информации СМИ, сумма трансфера тогда составила пять миллионов евро.

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