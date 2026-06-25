Мостовой - о Дзюбе: подойдёт любой команде второй половины турнирной таблицы

- Абсолютно спокойно надо относиться к тому, что Дзюба еще без клуба. Сейчас золотое время, можно делать всё, что хочешь. А чем отличается золотое время? Ты можешь командовать деньгами.
Сейчас он свободный агент, кто больше даст, туда и пойдёт. Дзюба подойдёт любой команде второй половины турнирной таблицы. Команды из первой пятерки тоже могут взять, если захотят, - цитирует Мостового Metaratings.
Напомним, что Артем Дзюба выступал за тольяттинский "Акрон" с сентября 2024 года, он покинул клуб по окончании минувшего сезона. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба, а также лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны.
Сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляет московская "Родина", впервые вышедшая в РПЛ. Сам футболист опроверг данную информацию, как и один из представителей столичной команды.