Клуб РПЛ заинтересован в подписании Дзюбы

Генеральный директор "Факела" Дмитрий Кондратов высказался о возможном подписании Артема Дзюбы.

Фото: ФК "Акрон"

"Артём - боец, и, может быть, завтра ему захочется. Тогда, конечно, я готов это рассмотреть, и я готов пойти по партнёрам и готов искать на это деньги.