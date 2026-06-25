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Клуб РПЛ заинтересован в подписании Дзюбы

Генеральный директор "Факела" Дмитрий Кондратов высказался о возможном подписании Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
Дмитрий Кондратов заявил, что готов подписать Артема Дзюбу, если сам футболист захочет перейти в клуб.

"Артём - боец, и, может быть, завтра ему захочется. Тогда, конечно, я готов это рассмотреть, и я готов пойти по партнёрам и готов искать на это деньги.
Я думаю, что кто-нибудь даст. Мы видели, как он играл в "Акроне", что он по-прежнему готов приносить пользу", - сказал Кондратов "Площади".

Артем Дзюба выступал в составе тольяттинского "Акрона" с сентября 2024 года. В прошедшем сезоне форвард провел в Российской Премьер-Лиге 26 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач. В конце мая 2026 года 37-летний игрок объявил об уходе из команды.

Сайт Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 1 миллион евро.

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