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Дьяков - о допуске юношеских сборных до чемпионата мира: дело сдвинулось с мертвой точки

Бывший защитник "Динамо" Виталий Дьяков поделился с Rusfootball.info мнением о допуске на чемпионат мира U15 юношеских сборных России.
Фото: "Чемпионат"
- Это станет хорошей предпосылкой к скорому возвращению на международные соревнования национальной сборной?

- Конечно, это дело сдвинулось с мертвой точки.  Естественно, не может быть такого, что сразу запустят национальную команду. Нормально, что начали запуск юношеских сборных. Это хорошо, РФС проделал хорошую работу. Будем ждать возвращения наших клубов и национальной сборной.

- Как думаете, когда это может произойти?

- Не знаю, не хочется пальцем в небо тыкать. Но мы видим, что сейчас наши спортсмены из других видов спорта потихоньку возвращаются. Медленно, но верно. Уже потихоньку стали переходить и на  игровые виды. Поэтому, возможно, стоит ждать в этом году или в следующем. Отбор на Евро в этом году. Хотелось бы, чтобы летом нас допустили. Но если нет, то что поделать? Не от нас зависит.

Алина Гущина, Rusfootball.info

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