Дьяков - о допуске юношеских сборных до чемпионата мира: дело сдвинулось с мертвой точки

Rusfootball.info мнением о допуске на чемпионат мира U15 юношеских сборных России. Бывший защитник " Динамо " Виталий Дьяков поделился смнением о допуске на чемпионат мира U15 юношеских сборных России.

Фото: "Чемпионат"

- Это станет хорошей предпосылкой к скорому возвращению на международные соревнования национальной сборной?



- Конечно, это дело сдвинулось с мертвой точки. Естественно, не может быть такого, что сразу запустят национальную команду. Нормально, что начали запуск юношеских сборных. Это хорошо, РФС проделал хорошую работу. Будем ждать возвращения наших клубов и национальной сборной.



- Как думаете, когда это может произойти?



- Не знаю, не хочется пальцем в небо тыкать. Но мы видим, что сейчас наши спортсмены из других видов спорта потихоньку возвращаются. Медленно, но верно. Уже потихоньку стали переходить и на игровые виды. Поэтому, возможно, стоит ждать в этом году или в следующем. Отбор на Евро в этом году. Хотелось бы, чтобы летом нас допустили. Но если нет, то что поделать? Не от нас зависит.



Алина Гущина, Rusfootball.info