Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Япония
1 - 1 1 1
ШвецияЗавершен
Тунис
1 - 3 1 3
НидерландыЗавершен
Парагвай
0 - 0 0 0
АвстралияЗавершен
Турция
3 - 2 3 2
СШАЗавершен
Сенегал
22:00
ИракНе начат
Норвегия
22:00
ФранцияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
3 - 0 3 0
Волга УлЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
КАМАЗ2 тайм
Акрон
0 - 1 0 1
Балтика2 тайм

Агент Дзюбы высказался о "Спартаке"

Будущее Артёма Дзюбы после ухода из "Акрона" остаётся одной из обсуждаемых тем межсезонья.
Фото: ФК "Акрон"
На фоне слухов о возможном возвращении форварда в "Спартак" ситуацию прокомментировал его представитель Леонид Гольдман.

Агент дал понять, что полностью исключать такой вариант не стоит, и отметил, что, по его мнению, опытный нападающий мог бы принести пользу красно-белым.

- Как сказал спортивный директор "Спартака" Кахигао, посмотрим, что случится в будущем. Моё мнение: Артём бы точно помог "Спартаку", - приводит слова Гольдмана "Чемпионат".

Дзюба является воспитанником московского клуба и выступал за основную команду до 2015 года, после чего продолжил карьеру в "Зените". Минувший сезон 37-летний нападающий провёл в составе "Акрона".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится