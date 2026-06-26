Агент Дзюбы высказался о "Спартаке"

Будущее Артёма Дзюбы после ухода из "Акрона" остаётся одной из обсуждаемых тем межсезонья.

Фото: ФК "Акрон"





Агент дал понять, что полностью исключать такой вариант не стоит, и отметил, что, по его мнению, опытный нападающий мог бы принести пользу красно-белым.



- Как сказал спортивный директор "Спартака" Кахигао, посмотрим, что случится в будущем. Моё мнение: Артём бы точно помог "Спартаку", - приводит слова Гольдмана "Чемпионат"

является воспитанником московского клуба и выступал за основную команду до 2015 года, после чего продолжил карьеру в "Зените". Минувший сезон 37-летний нападающий провёл в составе "Акрона". На фоне слухов о возможном возвращении форварда в " Спартак " ситуацию прокомментировал его представитель Леонид Гольдман.Агент дал понять, что полностью исключать такой вариант не стоит, и отметил, что, по его мнению, опытный нападающий мог бы принести пользу красно-белым. Дзюба является воспитанником московского клуба и выступал за основную команду до 2015 года, после чего продолжил карьеру в "Зените". Минувший сезон 37-летний нападающий провёл в составе "Акрона".