Канчельскис допустил уход Дугласа Сантоса из "Зенита"

Экс-игрок национальной сборной Андрей Канчельскис считает, что успешное выступление Дугласа Сантоса на чемпионате мира может повлиять на его будущее в "Зените".



Фото: ФК "Зенит"

- Думаю, после чемпионата мира он может и не остаться в "Зените". Теперь его весь мир увидел, - передаёт слова эксперта "РБ Спорт"

По мнению эксперта, после турнира к защитнику может возрасти интерес со стороны зарубежных клубов.На нынешнем мировом первенстве Дуглас Сантос является игроком основного состава сборной Бразилии. Защитник провёл все три матча группового этапа с первых минут в команде Карло Анчелотти.В "Зените" бразилец выступает с 2019 года. За это время он стал капитаном петербургской команды, а по итогам группового этапа ЧМ-2026 помог своей сборной выйти в плей-офф с первого места в группе.