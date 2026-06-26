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Канчельскис допустил уход Дугласа Сантоса из "Зенита"

Экс-игрок национальной сборной Андрей Канчельскис считает, что успешное выступление Дугласа Сантоса на чемпионате мира может повлиять на его будущее в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"
По мнению эксперта, после турнира к защитнику может возрасти интерес со стороны зарубежных клубов.

- Думаю, после чемпионата мира он может и не остаться в "Зените". Теперь его весь мир увидел, - передаёт слова эксперта "РБ Спорт".

На нынешнем мировом первенстве Дуглас Сантос является игроком основного состава сборной Бразилии. Защитник провёл все три матча группового этапа с первых минут в команде Карло Анчелотти.

В "Зените" бразилец выступает с 2019 года. За это время он стал капитаном петербургской команды, а по итогам группового этапа ЧМ-2026 помог своей сборной выйти в плей-офф с первого места в группе.

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