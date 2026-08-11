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Слуцкий вступился за Максименко после поражения "Спартака"

Леонид Слуцкий не увидел вины Александра Максименко ни в одном из двух голов, пропущенных "Спартаком" от "Краснодара".
Фото: ФК "Спартак"
Российский тренер считает, что голкипер красно-белых практически не имел возможности спасти команду в этих эпизодах.

Особенно Слуцкий отметил первый мяч. По его мнению, Лукас Оласа идеально направил мяч в одну из наиболее сложных для вратаря зон. Не стал специалист обвинять Максименко и после дальнего удара Жоау Батчи.

- На мой взгляд, Максименко вообще ни при чём. Я скажу больше. Какой он потащил удар от Черникова?! Это прямо сейвище, - заявил Слуцкий на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

"Спартак" проиграл со счётом 1:2. "Краснодар" теперь занимает первое место в РПЛ, а "Спартак" располагается на третьей строчке.

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