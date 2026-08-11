Слуцкий вступился за Максименко после поражения "Спартака"

Особенно Слуцкий отметил первый мяч. По его мнению, Лукас Оласа идеально направил мяч в одну из наиболее сложных для вратаря зон. Не стал специалист обвинять Максименко и после дальнего удара Жоау Батчи.
- На мой взгляд, Максименко вообще ни при чём. Я скажу больше. Какой он потащил удар от Черникова?! Это прямо сейвище, - заявил Слуцкий на YouTube-канале "Это футбол, брат!".
"Спартак" проиграл со счётом 1:2. "Краснодар" теперь занимает первое место в РПЛ, а "Спартак" располагается на третьей строчке.