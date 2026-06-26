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Зобнин рассказал, чей рекорд хочет повторить в "Спартаке"

Капитан "Спартака" Роман Зобнин рассказал, на чей результат по числу проведённых матчей за московский клуб хотел бы ориентироваться.
Фото: ФК "Спартак"
Полузащитник признался, что не строит долгосрочных планов, однако назвал имена легенд красно-белых, чьи достижения хотел бы приблизить.

- Не могу загадывать надолго и строить планы, но пусть будет Гаврилов или Родионов, - передаёт слова Зобнина "РИА Новости".

По итогам сезона-2025/26 капитан москвичей вошёл в десятку игроков "Спартака" по количеству матчей за клуб. На сегодняшний день в его активе 308 встреч. Ближайшей целью для Зобнина является Сергей Шавло, который провёл за красно-белых 315 игр. Юрий Гаврилов занимает более высокую позицию с 347 матчами, а Сергей Родионов сыграл за "Спартак" 384 раза.

Лидером клуба по этому показателю остаётся Фёдор Черенков, на счету которого 494 матча.

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