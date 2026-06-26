Зобнин рассказал, чей рекорд хочет повторить в "Спартаке"

- Не могу загадывать надолго и строить планы, но пусть будет Гаврилов или Родионов, - передаёт слова Зобнина "РИА Новости".
По итогам сезона-2025/26 капитан москвичей вошёл в десятку игроков "Спартака" по количеству матчей за клуб. На сегодняшний день в его активе 308 встреч. Ближайшей целью для Зобнина является Сергей Шавло, который провёл за красно-белых 315 игр. Юрий Гаврилов занимает более высокую позицию с 347 матчами, а Сергей Родионов сыграл за "Спартак" 384 раза.
Лидером клуба по этому показателю остаётся Фёдор Черенков, на счету которого 494 матча.