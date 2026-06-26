Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Андрея Талалаева. На 49-й минуте голкипер "Акрона" Игнат Тереховский отправил мяч в собственные ворота.
В прошлом сезоне РПЛ "Балтика" с 46 очками заняла шестое место. "Акрон" финишировал 13-м, набрав 27 баллов, а затем сохранил место в элитном дивизионе, обыграв "Ротор" в стыковых матчах.
"Балтика" победила "Акрон" в товарищеском матче
Калининградская "Балтика" добилась минимальной победы над тольяттинским "Акроном" в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону.
Фото: ФК "Балтика"