"Балтика" победила "Акрон" в товарищеском матче

Калининградская "Балтика" добилась минимальной победы над тольяттинским "Акроном" в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону.

Фото: ФК "Балтика"

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Андрея Талалаева. На 49-й минуте голкипер "Акрона" Игнат Тереховский отправил мяч в собственные ворота.



В прошлом сезоне РПЛ "Балтика" с 46 очками заняла шестое место. "Акрон" финишировал 13-м, набрав 27 баллов, а затем сохранил место в элитном дивизионе, обыграв "Ротор" в стыковых матчах.

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Акрон