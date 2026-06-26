Встреча прошла на стадионе "Олимп" без присутствия зрителей. Самыми результативными игроками стали Тимур Сулейманов и Иван Комаров, оформившие по покеру. Ещё три мяча записал на свой счёт Егор Голенков. Кроме того, дебютным голом за жёлто-синих отметился новичок команды Максим Мухин.
Минувший сезон РПЛ "Ростов" завершил на 10-м месте. Новый сезон начнётся в конце июля.
"Ростов" забил 19 безответных мячей в товарищеском матче
"Ростов" не испытал никаких проблем в контрольном матче. Команда из Ростова-на-Дону разгромила любительскую "Сандату" со счётом 19:0.
Фото: ФК "Ростов"