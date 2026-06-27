Как сообщает журналист Вене Касагранде, петербургский клуб договорился с турецкой стороной о трансфере бразильского форварда.
По информации источника, "Зенит" заплатит за игрока 18 млн евро, ещё 2 млн евро могут быть выплачены в виде бонусов. Кроме того, 2,5% от суммы сделки получит "Коринтианс", воспитанником которого является футболист. Эти средства бразильскому клубу будут перечислены по механизму солидарности ФИФА.
В составе "Трабзонспора" Аугусто сыграл 40 встреч во всех турнирах и записал на свой счёт 15 голов.
"Зенит" договорился о трансфере нападающего за 18 миллионов евро - источник
Нападающий "Трабзонспора" Фелипе Аугусто близок к переходу в "Зенит".
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