Бонгонда: я был очень счастлив играть за "Спартак" - это лучший клуб в России

- Я был очень счастлив играть за "Спартак". Для меня это лучший клуб в России.
Да, в последний год я практически не играл, но я всегда буду благодарен за время, проведенное в России, - приводит слова Бонгонда "СЭ".
Тео Бонгонда выступал за московский "Спартак" с лета 2023 года по май 2026 года. Всего он провел за клуб во всех турнирах 75 матчей и записал на свой счет 16 забитых мячей и 6 результативных передач. Рыночная стоимость 30-летнего вингера оценивается порталом Transfermarkt в 3 миллиона евро. В составе красно-белых Бонгонда стал обладателем Кубка России.