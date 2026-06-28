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Бонгонда: я был очень счастлив играть за "Спартак" - это лучший клуб в России

Вингер Тео Бонгонда, ранее выступавший за "Спартак", высказался о периоде в стане красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Бонгонда, он был рад играть за "Спартак" и считает его лучшим клубом России.

- Я был очень счастлив играть за "Спартак". Для меня это лучший клуб в России.

Да, в последний год я практически не играл, но я всегда буду благодарен за время, проведенное в России, - приводит слова Бонгонда "СЭ".

Тео Бонгонда выступал за московский "Спартак" с лета 2023 года по май 2026 года. Всего он провел за клуб во всех турнирах 75 матчей и записал на свой счет 16 забитых мячей и 6 результативных передач. Рыночная стоимость 30-летнего вингера оценивается порталом Transfermarkt в 3 миллиона евро. В составе красно-белых Бонгонда стал обладателем Кубка России.

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