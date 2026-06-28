Ивич: переход Сперцяна в "Аль-Ахли" - не очень хорошая идея

Экс-тренер "Краснодара" Владимир Ивич прокомментировал возможный переход Эдуарда Сперцяна в "Аль-Ахли".

Фото: ФК "Краснодар"

- Я не думаю, что переход Сперцяна в Саудовскую Аравию — это хорошая идея. Он — лучший полузащитник РПЛ. Это игрок для больших клубов Европы, - приводит слова Ивича "РБ Спорт"

По словам Ивича, Сперцян подходит для больших клубов Европы.Ранее известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что сделка по переходу Эдуарда Сперцяна из "Краснодара" в саудовский "Аль-Ахли" будет закрыта в ближайшее время.В минувшем сезоне Сперцян провел за краснодарцев во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 14 забитых мячей и 17 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.с