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В "Ахмате" ответили, может ли Дзюба пополнить состав команды

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о том, может ли в грозненскую команду перейти форвард Артём Дзюба.
Фото: ФК "Акрон"
По завершении сезона 2025/2026 Дзюба объявил об уходе из тольяттинского "Акрона".

"Нет, мы не рассматриваем его. Нападение у нас укомплектовано", — передаёт слова Айдамирова "Матч ТВ"
.
За два сезона в "Акроне" Артём Дзюба провёл 52 матча, забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач.

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