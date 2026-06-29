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В "Ахмате" ответили на вопрос о будущем Мелкадзе: все зависит от него

Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал будущее Георгия Мелкадзе.
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Айдамирова, к Мелкадзе проявляли интерес другие клубы.

— Есть ли на него спрос среди топ-клубов РПЛ?
— Интересанты были, все зависит от него. Наверное, каждый футболист хочет пойти куда-то на повышение, - цитирует Айдамирова "РБ Спорт".

В сезоне-2025/26 Георгий Мелкадзе провел за "Ахмат" во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 1,8 миллионов евро.

По итогам минувшего сезона команда Станислава Черчесова заняла девятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в свой актив 37 очков в 30 встречах.

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