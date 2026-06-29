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"Зенит" оформил трансфер форварда за 20 млн евро - источник

Сделка по переходу игрока в "Зенит" завершена.
Фото: ФК "Трабзонспор"
По информации источника, Фелипе Аугусто перешел в "Зенит" за 15 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов. Футболист прошел медосмотр, о трансфере будет объявлено в ближайшее время.

Аугусто выступал в составе турецкого "Трабзонспора" с июля 2025 года. Всего за клуб 22-летний форвард провел 40 матчей и забил 15 голов во всех турнирах. Трансферная стоимость бразильского игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

Источник: "РИА Новости"

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