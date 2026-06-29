В "Сочи" высказались о возможном переходе своего голкипера в ЦСКА

"ЦСКА и ещё один московский клуб интересуются нашим вратарём Дёгтевым? У меня нет такой информации. Рассматриваем ли мы его возможный уход из "Сочи" с учётом интереса других клубов? Нет", - сказал Новиков "Чемпионату".
Александр Дегтев выступает в составе "Сочи" с начала января 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб голкипер провел 20 матчей, пропустил 40 голов и отыграл 3 встречи на ноль. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что московские ЦСКА и "Спартак" заинтересованы во вратаре.