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В "Сочи" высказались о возможном переходе своего голкипера в ЦСКА

Генеральный директор "Сочи" Сергей Новиков высказался о голкипере клуба Александре Дегтеве.
Фото: ФК "Сочи"
"ЦСКА и ещё один московский клуб интересуются нашим вратарём Дёгтевым? У меня нет такой информации. Рассматриваем ли мы его возможный уход из "Сочи" с учётом интереса других клубов? Нет", - сказал Новиков "Чемпионату".

Александр Дегтев выступает в составе "Сочи" с начала января 2024 года. В прошедшем сезоне за клуб голкипер провел 20 матчей, пропустил 40 голов и отыграл 3 встречи на ноль. Трансферная стоимость 21-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что московские ЦСКА и "Спартак" заинтересованы во вратаре.

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