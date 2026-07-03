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Динамо СтавропольНе начат

"Ростов" объявил стартовый состав на матч со ставропольским "Динамо"

Стал известен стартовый состав "Ростова" на матч против ставропольского "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
Сегодня, 3 июля, состоится товарищеский матч между "Ростовом" и ставропольским "Динамо". Встреча пройдет на стадионе "Олимп" им. Виктора Понедельника. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

По итогам прошедшего сезона "Ростов" занял десятое место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" расположилось на девятой строчке в группе Серебро Второй лиги А.

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