Сегодня, 3 июля, состоится товарищеский матч между "Ростовом" и ставропольским "Динамо". Встреча пройдет на стадионе "Олимп" им. Виктора Понедельника. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
По итогам прошедшего сезона "Ростов" занял десятое место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" расположилось на девятой строчке в группе Серебро Второй лиги А.
"Ростов" объявил стартовый состав на матч со ставропольским "Динамо"
Стал известен стартовый состав "Ростова" на матч против ставропольского "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"