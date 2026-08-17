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Тимощук после победы над "Динамо": важнее было победить, нежели показать зрелищный футбол

Анатолий Тимощук объяснил, с какими трудностями столкнулся "Зенит" во встрече с московским "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
Тренер петербуржцев признал, что в первом тайме команда не всегда показывала привычный футбол, однако в этой ситуации результат имел первостепенное значение.

- Всё-таки нервозность после потери очков с "Родиной" внесла свои изменения в чувства игроков. Знали, насколько важно обыграть "Динамо" дома, тем более в следующем туре "Спартак", а "Краснодар" не теряет очки, - приводит слова Тимощука "Советский спорт".

Тренер подчеркнул, что "Зенит" по-прежнему стремится действовать первым номером, владеть инициативой и создавать моменты.

Команда Сергея Семака победила со счётом 3:0 благодаря дублю Александра Соболева и голу Максима Глушенкова. После четырёх туров "Зенит" набрал девять очков.

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