Тимощук после победы над "Динамо": важнее было победить, нежели показать зрелищный футбол

- Всё-таки нервозность после потери очков с "Родиной" внесла свои изменения в чувства игроков. Знали, насколько важно обыграть "Динамо" дома, тем более в следующем туре "Спартак", а "Краснодар" не теряет очки, - приводит слова Тимощука "Советский спорт".
Тренер подчеркнул, что "Зенит" по-прежнему стремится действовать первым номером, владеть инициативой и создавать моменты.
Команда Сергея Семака победила со счётом 3:0 благодаря дублю Александра Соболева и голу Максима Глушенкова. После четырёх туров "Зенит" набрал девять очков.