Экс-президент "Локомотива" поддержала переход Батракова в "Галатасарай"

Фото: ФК "Локомотив"

- Переход в "Галатасарай" - это ступень в развитии для Алексея. " Локомотив " не играет в еврокубках, в клубе творится непонятное. Правильно, что он переходит. Он засветится в Европе, его заметят более топовые клубы, - передаёт слова функционера Metaratings

Бывший президент московского клуба считает, что продолжение карьеры в Турции позволит полузащитнику выйти на новый уровень.По имеющейся информации, "Галатасарай" может заплатить за Батракова 25 млн евро, ещё 4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Ожидается, что переход 21-летнего футболиста будет оформлен в ближайшие дни.За первую команду "Локомотива" Батраков сыграл 84 матча, забил 34 мяча и отдал 23 ассиста на партнёров.