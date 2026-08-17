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Экс-президент "Локомотива" поддержала переход Батракова в "Галатасарай"

Ольга Смородская поддержала возможный уход Алексея Батракова из "Локомотива" в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"
Бывший президент московского клуба считает, что продолжение карьеры в Турции позволит полузащитнику выйти на новый уровень.

- Переход в "Галатасарай" - это ступень в развитии для Алексея. "Локомотив" не играет в еврокубках, в клубе творится непонятное. Правильно, что он переходит. Он засветится в Европе, его заметят более топовые клубы, - передаёт слова функционера Metaratings.

По имеющейся информации, "Галатасарай" может заплатить за Батракова 25 млн евро, ещё 4 млн предусмотрены в качестве бонусов. Ожидается, что переход 21-летнего футболиста будет оформлен в ближайшие дни.

За первую команду "Локомотива" Батраков сыграл 84 матча, забил 34 мяча и отдал 23 ассиста на партнёров.

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