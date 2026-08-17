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Газзаев оценил возможный переход Батракова в "Галатасарай"

Бывший игрок "Локомотива" Валерий Газзаев высказался о возможном переходе Алексея Батракова в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"
Российский специалист поддерживает возможный переезд футболиста в Турцию.

"Галатасарай" - лучший клуб Турции, постоянно играющий в Лиге чемпионов. Мне кажется, что это отличный шанс для Батракова закрепиться и показать себя с лучшей стороны.
Он - молодой и амбиционный футболист. Поэтому считаю его возможный переход в "Галатасарай" правильным решением", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".

Алексей Батраков - воспитанник академии "Локомотива". За основную команду 21-летний полузащитник сыграл 84 матча, забил 34 гола и отдал 23 голевые передачи. Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщили, что "железнодорожники" договорились с турецким клубом о переходе игрока за 25 миллионов евро.

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