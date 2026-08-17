"Ростов" объявил об уходе нападающего

"Контракт Мохаммада Мохеби с "Ростовом" закончился этим летом. От всей души благодарим Мохаммада за годы, проведенные в футболке нашей команды. Желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере", - написано в Telegram-канале клуба.
Мохаммад Мохеби перешел в "Ростов" из португальской "Санта-Клары" в июле 2023 года. Всего за клуб левый вингер провел 80 матчей, забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Трансферная стоимость 27-летнего иранца по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.