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Семин высказался о возможном переходе Батракова в "Галатасарай"

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о возможном трансфере игрока красно-зеленых Алексея Батракова в "Галатасарай".
Фото: ФК "Локомотив"
Российский специалист считает, что футболист не сразу попадет в стартовый состав нового клуба.

"Нужно не просто попробовать, а надо приехать и играть. Для этого надо много работать и выдержать конкуренцию, выучить язык, влиться в коллектив.

Сразу основным игроком он не будет, но ему дадут шанс, который надо использовать. Надеюсь, у него всё получится, потому что он профессионал", - сказал Семин Metaratings.


Батраков является воспитанником "Локомотива". В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги он записал на свой счёт 13 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.

Ранее в СМИ сообщалось, что московский клуб принял предложение турецкой стороны о трансфере хавбека за 25 миллионов евро.

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