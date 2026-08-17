Семин высказался о возможном переходе Батракова в "Галатасарай"

"Нужно не просто попробовать, а надо приехать и играть. Для этого надо много работать и выдержать конкуренцию, выучить язык, влиться в коллектив.
Сразу основным игроком он не будет, но ему дадут шанс, который надо использовать. Надеюсь, у него всё получится, потому что он профессионал", - сказал Семин Metaratings.
Батраков является воспитанником "Локомотива". В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги он записал на свой счёт 13 забитых мячей и 10 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.
Ранее в СМИ сообщалось, что московский клуб принял предложение турецкой стороны о трансфере хавбека за 25 миллионов евро.