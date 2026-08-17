Непомнящий объяснил успех "Краснодара" на старте сезона

"Раньше все говорили, что "Краснодар" не сильно укрепляется. Сейчас у них ушёл Сперцян, травмирован Кордоба, а команда сохраняет свою игру. Принцип "Краснодара" - в стабильности. Они не гоняются за сильными трансферами. Зато у них есть наигранный футбол и определённый состав", - сказал Непомнящий Metaratings.
На данный момент "Краснодар" занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 12 очков в 4 матчах. Подопечные Мурада Мусаева одержали победу над "Спартаком" (2:1), "Рубином" (3:1), "Ахматом" (1:0) и "Факелом" (3:2).