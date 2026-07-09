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23:00
МароккоНе начат

"Сделал все возможное и невозможное". Дзюба признался, что мечтал уехать в Англию после ЧМ-2018

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба рассказал, что хотел попробовать свои силы в чемпионате Англии.
Фото: сборная России
"У меня всегда была мечта поехать в Англию, я для этого сделал все возможное и невозможное после чемпионата мира.

Но я тогда уже сказал: российские агенты – люди, которые не в состоянии такое организовать", - сказал Дзюба.

На домашнем для России чемпионате мира 2018 года нападающий Артем Дзюба записал на свой счет три забитых гола и две результативные передачи в пяти матчах.

Напомним, российская национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова дошла на ЧМ-2018 до четвертьфинала, где по пенальти уступила Хорватии (2:2, 3:4 - по пен.).

Источник: "Матч ТВ"

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