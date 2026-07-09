"Сделал все возможное и невозможное". Дзюба признался, что мечтал уехать в Англию после ЧМ-2018

"У меня всегда была мечта поехать в Англию, я для этого сделал все возможное и невозможное после чемпионата мира.
Но я тогда уже сказал: российские агенты – люди, которые не в состоянии такое организовать", - сказал Дзюба.
На домашнем для России чемпионате мира 2018 года нападающий Артем Дзюба записал на свой счет три забитых гола и две результативные передачи в пяти матчах.
Напомним, российская национальная команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова дошла на ЧМ-2018 до четвертьфинала, где по пенальти уступила Хорватии (2:2, 3:4 - по пен.).
Источник: "Матч ТВ"