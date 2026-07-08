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Товарищеские матчи. Клубы

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4 - 1 4 1
Нефтчи ФерганаЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
РубинЗавершен

"Спартак" не смог обыграть "Рубин" в товарищеском матче

Московский "Спартак" и казанский "Рубин" не смогли определить победителя в контрольном матче перед стартом нового сезона.
Фото: ФК "Спартак"
Встреча завершилась без забитых мячей - 0:0.

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 27 июля. В первом туре "Спартак" на своем поле встретится с "Родиной", а "Рубин" примет "Краснодар".

"Спартак": Помазун, Саусь, Литвинов, Бабич, Дмитриев, Мартинс, Зобнин, Барко, Солари, Маркиньос, Гарсия.

2 тайм: Максименко, Ву, Литвинов, Дмитриев (Хлусевич, 64), Денисов, Умяров, Зобнин (Зорин, 64), Пруцев, Солари, Маркиньос (Полех, 64), Гарсия (Сорокин, 64).

"Рубин": Ставер, Игнатьев, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Рожков, Йочич, Ходжа, Грипши (Сиве, 46), Безруков, Даку.

Предупреждения: Йочич, 11, Ходжа, 26, Саусь, 27, Литвинов, 39, Мартинс, 43, Полех, 85.

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