"Потребовалось время, чтобы привыкнуть". Легионер "Рубина" оценил уровень РПЛ

"Я сразу отметил более высокий уровень игры в российской лиге. Российский чемпионат отличается высокой физической интенсивностью и требует совершенно иной тактической дисциплины.
Мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к таким скоростям и требованиям на поле", - сказал Грипши.
Назми Грипши присоединился к "Рубину" в феврале нынешнего года, перейдя из казахстанской "Астаны". Стороны заключили контракт до лета 2029-го. В составе казанской команды атакующий полузащитник принялу частие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним забитым мячом и сделал четыре голевые передачи партнерам.
В активе 29-летнего хавбека одна официальная игра за национальную сборную Албании.
Источник: "ТИ-Спорт"