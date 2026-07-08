Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
23:00
МароккоНе начат

"Потребовалось время, чтобы привыкнуть". Легионер "Рубина" оценил уровень РПЛ

Полузащитник "Рубина" Назми Грипши высказался об уровне чемпионата России.
Фото: ФК "Рубин"
"Я сразу отметил более высокий уровень игры в российской лиге. Российский чемпионат отличается высокой физической интенсивностью и требует совершенно иной тактической дисциплины.

Мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к таким скоростям и требованиям на поле", - сказал Грипши.

Назми Грипши присоединился к "Рубину" в феврале нынешнего года, перейдя из казахстанской "Астаны". Стороны заключили контракт до лета 2029-го. В составе казанской команды атакующий полузащитник принялу частие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним забитым мячом и сделал четыре голевые передачи партнерам.

В активе 29-летнего хавбека одна официальная игра за национальную сборную Албании.

Источник: "ТИ-Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится