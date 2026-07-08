Команда Сергея Семака на своем поле переиграла узбекистанский "Нефтчи" со счетом 4:1.
Счет в середине первого тайма открыл Фелипе Аугусто. Вскоре Максим Глушенков увеличил преимущество хозяев, однако еще до перерыва Аброрбек Исмоилов сумел сократить отставание гостей. Во втором тайме отличились Александр Соболев и Даниил Кондаков, установив окончательный результат встречи.
Следующий товарищеский матч "Зенит" проведет 12 июля. Соперником сине-бело-голубых станет сербская "Црвена Звезда".
"Зенит" забил четыре мяча в контрольном матче
"Зенит" уверенно провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.
Фото: ФК "Зенит"