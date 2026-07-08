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Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
4 - 1 4 1
Нефтчи ФерганаЗавершен
Спартак
0 - 0 0 0
Рубин2 тайм

"Зенит" забил четыре мяча в контрольном матче

"Зенит" уверенно провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.
Фото: ФК "Зенит"
Команда Сергея Семака на своем поле переиграла узбекистанский "Нефтчи" со счетом 4:1.

Счет в середине первого тайма открыл Фелипе Аугусто. Вскоре Максим Глушенков увеличил преимущество хозяев, однако еще до перерыва Аброрбек Исмоилов сумел сократить отставание гостей. Во втором тайме отличились Александр Соболев и Даниил Кондаков, установив окончательный результат встречи.

Следующий товарищеский матч "Зенит" проведет 12 июля. Соперником сине-бело-голубых станет сербская "Црвена Звезда".

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