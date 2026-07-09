"Вообще никогда не слышал об этой стране". Вратарь "Зенита" рассказал, за кого болел на ЧМ-2026

"Еще перед чемпионатом мира я единственный говорил, что буду болеть за Кабо-Верде. Это страна, о которой я вообще никогда не слышал.
Был удивлен, что они вышли из группы, поэтому хотелось поддержать именно аутсайдера", - сказал Адамов.
По итогам группового этапа чемпионата мира сборная Кабо-Верде заняла второе место в группе Н с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией и вышла в 1/16 финала, где в дополнительное время проиграла действующему чемпиону мира Аргентине со счетом 2:3.
Отметим, для Кабо-вердианской национальной команды этот мундиаль стал дебютным.
Источник: "РИА Новости"