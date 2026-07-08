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В "Зените" рассказали, какие позиции хотели бы усилить

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, какие позиции в команде он бы хотел усилить.
Фото: ФК "Зенит"
"Те, которые возможно, те усилим. Которые не получится — у нас есть игроки на этих позициях. Все просто.

Любой тренер, когда есть возможность взять игрока на любую позицию, от этого не откажется", - сказал Семак.

В это летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили уже два футболиста: центральный защитник калинингрдаской "Балтики" Кевин Андраде и нападающий турецкого "Трабзонспора" Фелипе Аугусто.

По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые финишировали на первом месте в турнирной таблице и завоевали чемпионский титул РПЛ.

Источник: "Матч ТВ"

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