В "Зените" рассказали, какие позиции хотели бы усилить

"Те, которые возможно, те усилим. Которые не получится — у нас есть игроки на этих позициях. Все просто.
Любой тренер, когда есть возможность взять игрока на любую позицию, от этого не откажется", - сказал Семак.
В это летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили уже два футболиста: центральный защитник калинингрдаской "Балтики" Кевин Андраде и нападающий турецкого "Трабзонспора" Фелипе Аугусто.
По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые финишировали на первом месте в турнирной таблице и завоевали чемпионский титул РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"