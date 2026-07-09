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"Нам нужно взять золото". Бабич - о целях "Спартака" на новый сезон

Защитник "Спартака" Срджан Бабич рассказал, какая задача стоит перед командой в предстоящем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Перед "Спартаком" стоит задача взять чемпионство? 100%. В предстоящем сезоне мы должны биться и выиграть чемпионат. Нам нужно взять золото. Мы должны бороться и мы готовы. Готовы отдать себя на 100%", - сказал Бабич.

Московский "Спартак" финишировал по итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги на четвертой строчке в турнирной таблице. Команда набрала 52 очка в 30 сыгранных турах и отстала от призовой тройки на один балл. От первого места красно-белых отделили 16 очков.

В мае этого года "Спартак" одержал победу в Суперфинале над "Краснодаром" и завоевал Кубок России (1:1, 4:3 - по пенальти).

Источник: "Матч ТВ"

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