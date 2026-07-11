Новое соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано на три года.
В клубе отметили, что после смены тренерского штаба было принято совместное решение продолжить сотрудничество. По словам генерального директора "Акрона" Константина Клюшева, новый главный тренер Срджан Благоевич считает, что игровые качества Марадишвили полностью соответствуют требованиям команды.
В минувшем сезоне полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. Марадишвили является воспитанником ЦСКА, а также выступал за "Локомотив" и "Пари НН".
Источник: телеграм-канал "Акрона"
"Акрон" подписал новый контракт с Марадишвили
Тольяттинский "Акрон" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с полузащитником Константином Марадишвили.
Фото: ФК "Акрон"