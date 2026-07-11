Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
15:00
ЛенинградецНе начат
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
18:00
ВелесНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Родина
2 - 2 2 2
Спартак СуботицаЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
Крылья СоветовИдёт
Оренбург
16:00
ЦСКАНе начат
Балтика
17:00
ТиквешНе начат
Акрон
17:30
ФакелНе начат
Краснодар
18:00
РостовНе начат
Ахмат
19:00
ИМТНе начат
Родина
19:00
ЧукаричкиНе начат
Локомотив
20:00
СпартакНе начат

"Акрон" подписал новый контракт с Марадишвили

Тольяттинский "Акрон" объявил о подписании нового долгосрочного контракта с полузащитником Константином Марадишвили.
Фото: ФК "Акрон"
Новое соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано на три года.

В клубе отметили, что после смены тренерского штаба было принято совместное решение продолжить сотрудничество. По словам генерального директора "Акрона" Константина Клюшева, новый главный тренер Срджан Благоевич считает, что игровые качества Марадишвили полностью соответствуют требованиям команды.

В минувшем сезоне полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. Марадишвили является воспитанником ЦСКА, а также выступал за "Локомотив" и "Пари НН".

Источник: телеграм-канал "Акрона"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится