Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
15:00
ЛенинградецНе начат
Волга Ул
16:00
ЕнисейНе начат
Нефтехимик
18:00
ВелесНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 0 3 0
АкронЗавершен
Родина
2 - 2 2 2
Спартак СуботицаЗавершен
Рубин
0 - 0 0 0
Крылья СоветовИдёт
Оренбург
16:00
ЦСКАНе начат
Балтика
17:00
ТиквешНе начат
Акрон
17:30
ФакелНе начат
Краснодар
18:00
РостовНе начат
Ахмат
19:00
ИМТНе начат
Родина
19:00
ЧукаричкиНе начат
Локомотив
20:00
СпартакНе начат

Данил Круговой рассказал, за кого болел на ЧМ-2026

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, какую сборную поддерживал на чемпионате мира.
Фото: ПФК ЦСКА
Футболист признался, что на турнире переживал за национальную команду Японии.

"Я болел за японцев. К сожалению, они проиграли, но показали очень достойную игру", — заявил Круговой.

Сборная Японии вышла в плей-офф со второго места в группе F, однако завершила выступление уже в 1/16 финала, уступив Бразилии со счетом 1:2. Победный мяч бразильцы забили в компенсированное ко второму тайму время.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится