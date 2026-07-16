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Президент "Оренбурга": Игнатьев убеждал нас, что готов к возвращению в большой футбол

Президент "Оренбурга" Кирилл Волженкин высказался об игре Ивана Игнатьева.
Фото: ФК "Оренбург"
По словам Волженкина, Игнатьев не смог показать в "Оренбурге" того, чего от него ожидали.

- Перед тем как подписать контракт с "Оренбургом", он неплохо показал себя сначала в Армении, потом в Алжире. Мы поговорили с ним и его агентом, и показалось, что Иван готов к возвращению в большой футбол, он нас убеждал в этом.
Понимая его потенциал, мы сделали на него ставку, но, к сожалению, он не смог показать того, чего мы от него ждали и чего он сам от себя ждал, - приводит слова Волженкина "Матч ТВ".

Иван Игнатьев перешел в "Оренбург" из алжирского "ЖС Кабилия" летом 2025 года за 180 тысяч евро и заключил контракт до конца июня 2027 года. За уральцев форвард провел девять матчей и не отметился результативными действиями, во второй части сезона он выступал на правах аренды за тульский "Арсенал". В составе туляков нападающий вышел на поле в трех встречах и также не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Игнатьев в летнее трансферное окно перейдет в белорусский БАТЭ. Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 500 тысяч евро.

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