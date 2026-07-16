Президент "Оренбурга": Игнатьев убеждал нас, что готов к возвращению в большой футбол

- Перед тем как подписать контракт с "Оренбургом", он неплохо показал себя сначала в Армении, потом в Алжире. Мы поговорили с ним и его агентом, и показалось, что Иван готов к возвращению в большой футбол, он нас убеждал в этом.
Понимая его потенциал, мы сделали на него ставку, но, к сожалению, он не смог показать того, чего мы от него ждали и чего он сам от себя ждал, - приводит слова Волженкина "Матч ТВ".
Иван Игнатьев перешел в "Оренбург" из алжирского "ЖС Кабилия" летом 2025 года за 180 тысяч евро и заключил контракт до конца июня 2027 года. За уральцев форвард провел девять матчей и не отметился результативными действиями, во второй части сезона он выступал на правах аренды за тульский "Арсенал". В составе туляков нападающий вышел на поле в трех встречах и также не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Игнатьев в летнее трансферное окно перейдет в белорусский БАТЭ. Рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 500 тысяч евро.