Нововведение чемпионата мира появится в РПЛ: РФС планирует внедрить камеры на судьях

- Камеры на судьях мы сейчас тестируем с "Матч ТВ". Уже пробовали во Второй лиге "Б", на одном из матчей ФНЛ в ближайшее время будет.
Рассчитываем, что в РПЛ это появится в этом сезоне. Сейчас идет техническая обкатка, чтобы не было никаких технических сбоев в коммуникации, - цитирует Каманцева "РИА Новости Спорт".
Напомним, что на чемпионате мира, который проходит в США, Мексике и Канаде и завершится 19 июля, используется система нательных камер для арбитров. Картинка с камер транслируется в прямой эфир, также ранее эта технология использовалась в нескольких матчах американской МЛС.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 24 июля - в первом матче сыграют ЦСКА и калининградская "Балтика" на домашнем стадионе красно-синих.