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Нововведение чемпионата мира появится в РПЛ: РФС планирует внедрить камеры на судьях

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о планах по внедрению камер на судей.
Фото: РФС
По словам Каманцева, камеры на судьях уже опробовались во Второй Лиге - планируется, что они появятся в РПЛ с сезона-2026/27.

- Камеры на судьях мы сейчас тестируем с "Матч ТВ". Уже пробовали во Второй лиге "Б", на одном из матчей ФНЛ в ближайшее время будет.
Рассчитываем, что в РПЛ это появится в этом сезоне. Сейчас идет техническая обкатка, чтобы не было никаких технических сбоев в коммуникации, - цитирует Каманцева "РИА Новости Спорт".

Напомним, что на чемпионате мира, который проходит в США, Мексике и Канаде и завершится 19 июля, используется система нательных камер для арбитров. Картинка с камер транслируется в прямой эфир, также ранее эта технология использовалась в нескольких матчах американской МЛС.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 24 июля - в первом матче сыграют ЦСКА и калининградская "Балтика" на домашнем стадионе красно-синих.

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