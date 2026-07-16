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"Реал" заинтересован в подписании звезды "Баварии" - источник

Французский полузащитник Майкл Олисе может покинуть "Баварию" уже этим летом.
Фото: Getty Images
Как пишет Foot Mercato, приоритетным вариантом для 24-летнего футболиста является переход в мадридский "Реал", где внимательно следят за развитием ситуации. Источник утверждает, что в руководстве испанского гранда готовы рассмотреть возможность рекордной для клуба сделки.

Отмечается, что сумма потенциального трансфера может превысить 200 миллионов евро.

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт 22 гола и 31 ассист на партнёров.

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