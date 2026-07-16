Впервые в финале ЧМ сыграют действующие чемпионы Европы и Кубка Америки

Предстоящий финал чемпионата мира - 2026 между Испанией и Аргентиной станет уникальным для мирового футбола.

Фото: ФИФА

За главный трофей впервые поспорят команды, которые подходят к турниру в статусе действующих победителей своих континентальных первенств.



Испанская сборная завоевала титул чемпиона Европы летом 2024 года, а Аргентина в том же году выиграла Кубок Америки. Ранее в истории мировых первенств финал с участием действующих обладателей этих двух трофеев ни разу не проводился.



Решающий матч чемпионата мира - 2026 состоится 19 июля.