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Впервые в финале ЧМ сыграют действующие чемпионы Европы и Кубка Америки

Предстоящий финал чемпионата мира - 2026 между Испанией и Аргентиной станет уникальным для мирового футбола.
Фото: ФИФА
За главный трофей впервые поспорят команды, которые подходят к турниру в статусе действующих победителей своих континентальных первенств.

Испанская сборная завоевала титул чемпиона Европы летом 2024 года, а Аргентина в том же году выиграла Кубок Америки. Ранее в истории мировых первенств финал с участием действующих обладателей этих двух трофеев ни разу не проводился.

Решающий матч чемпионата мира - 2026 состоится 19 июля.

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