Защитник "Спартака" прокомментировал информацию об интересе к нему от английского клуба

- Я об этом не слышал. Это неправдивая, фейковая информация.
Мой агент мне ничего такого не говорил. Трансферное окно — такой период, когда ходит очень много разных слухов, - цитирует Ву "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что "Брайтон" и другие английские клубы следят за защитником московского "Спартака" Кристофером Ву и могут попытаться приобрести футболиста в летнее трансферное окно.
Напомним, что Ву перешел в стан красно-белых осенью прошлого года и заключил контракт до лета 2029 года. В прошлом сезоне он вышел на поле в 28 встречах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами. Ранее защитник выступал за французский "Ренн", "Ланс" и "Нанси".