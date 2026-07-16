Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
15:00
Динамо СПБНе начат
Ахмат
19:00
АнжманНе начат

Защитник "Спартака" прокомментировал информацию об интересе к нему от английского клуба

Защитник "Спартака" Кристофер Ву ответил на вопрос об интересе к нему со стороны английского "Брайтона".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Ву, он не слышал об интересе "Брайтона" и это ложная информация.

- Я об этом не слышал. Это неправдивая, фейковая информация.

Мой агент мне ничего такого не говорил. Трансферное окно — такой период, когда ходит очень много разных слухов, - цитирует Ву "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что "Брайтон" и другие английские клубы следят за защитником московского "Спартака" Кристофером Ву и могут попытаться приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

Напомним, что Ву перешел в стан красно-белых осенью прошлого года и заключил контракт до лета 2029 года. В прошлом сезоне он вышел на поле в 28 встречах во всех турнирах и отметился тремя забитыми мячами. Ранее защитник выступал за французский "Ренн", "Ланс" и "Нанси".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится