Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
15:00
Динамо СПБНе начат
Ахмат
19:00
АнжманНе начат

Месси рассказал, за счёт чего Аргентина вышла в финал ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, за счёт чего команда смогла второй чемпионат мира подряд выйти в финал.
Фото: ФИФА
По словам нападающего, даже в сложные моменты игроки сохраняют веру друг в друга и действуют как единое целое.

- Я знаю, на что мы способны. У нас были проблемы, но когда наша команда собирается вместе и объединяется, она выбирается из любой сложной ситуации. Мы друг друга заряжаем и поддерживаем, - цитирует игрока TyC Sports.

19 июля сборная Аргентины встретится с Испанией в финале мундиаля.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится