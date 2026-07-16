Месси рассказал, за счёт чего Аргентина вышла в финал ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, за счёт чего команда смогла второй чемпионат мира подряд выйти в финал.

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- Я знаю, на что мы способны. У нас были проблемы, но когда наша команда собирается вместе и объединяется, она выбирается из любой сложной ситуации. Мы друг друга заряжаем и поддерживаем, - цитирует игрока TyC Sports.

По словам нападающего, даже в сложные моменты игроки сохраняют веру друг в друга и действуют как единое целое.19 июля сборная Аргентины встретится с Испанией в финале мундиаля.